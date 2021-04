Covid, la Società Italiana di Pneumologia organizza un webinar sugli effetti del Budesonide (Di lunedì 19 aprile 2021) la Società Italiana di Pneumologia/Italian Respiratory Society (SIP/IRS) ha organizzato un convegno online con gli autori di un nuovo studio britannico condotto sul Budesonide, un farmaco testato, disponibile e soprattutto economico, già ampiamente utilizzato dai pazienti asmatici, che promette un importante passo avanti nella cura precoce del Covid. Il corso si svolgerà oggi, lunedì 19 aprile alle ore 17:00, tramite il Portale Italian Respiratory Network (IRN) e sarà aperto a tutti gli Specializzandi delle Scuole di Malattie dell’apparato respiratorio. Il webinar, intitolato “Inhaled Budesonide in the treatment of early Covid-19”, è raggiungibile qui. Come anticipato a TPI dal professor Luca Richeldi, presidente della Società Italiana ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021)di/Italian Respiratory Society (SIP/IRS) hato un convegno online con gli autori di un nuovo studio britannico condotto sul Budesonide, un farmaco testato, disponibile e soprattutto economico, già ampiamente utilizzato dai pazienti asmatici, che promette un importante passo avanti nella cura precoce del. Il corso si svolgerà oggi, lunedì 19 aprile alle ore 17:00, tramite il Portale Italian Respiratory Network (IRN) e sarà aperto a tutti gli Specializzandi delle Scuole di Malattie dell’apparato respiratorio. Il, intitolato “Inhaled Budesonide in the treatment of early-19”, è raggiungibile qui. Come anticipato a TPI dal professor Luca Richeldi, presidente del...

