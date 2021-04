Covid Italia oggi, bollettino regioni: contagi e dati 19 aprile (Di lunedì 19 aprile 2021) I dati regione per regione sul coronavirus in Italia oggi 19 aprile, con il bollettino e la tabella della Protezione Civile, news su contagi Covid, ricoveri, decessi. I dati e le ultime notizie dalla Lombardia alla Campania -oggi zona arancione-, dalla Sicilia al Veneto, dal Lazio alla Puglia. I numeri delle regioni: Sono 137 i nuovi contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 19 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità, nel dettaglio, in tabella indica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1908 tamponi: 1011 nel percorso nuove diagnosi (di cui 322 nello screening con percorso Antigenico) e 897 nel ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) Iregione per regione sul coronavirus in19, con ile la tabella della Protezione Civile, news su, ricoveri, decessi. Ie le ultime notizie dalla Lombardia alla Campania -zona arancione-, dalla Sicilia al Veneto, dal Lazio alla Puglia. I numeri delle: Sono 137 i nuovida coronavirus nelle Marche, 19, secondo ideldella regione. Il Servizio Sanità, nel dettaglio, in tabella indica che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1908 tamponi: 1011 nel percorso nuove diagnosi (di cui 322 nello screening con percorso Antigenico) e 897 nel ...

