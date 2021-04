Covid Italia: dal 28 aprile al Festival del lavoro competenze e strategie per la ripartenza (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (LabItalia) - Attenzione all'attualità, provando a mettere a fuoco in che modo proiettare il mercato del lavoro Italiano verso un orizzonte più dinamico e inclusivo post pandemia. Con il titolo 'competenze e strategie per la ripartenza' prenderà il via fra nove giorni, il 28 e 29 aprile, la dodicesima edizione del Festival del lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito La pandemia, però, ha dato anche un forte sprint alle tecnologie. Un'accelerazione che ha toccato competenze verticali e trasversali dei singoli e ha chiesto alle aziende di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Roma, 19 apr. (Lab) - Attenzione all'attualità, provando a mettere a fuoco in che modo proiettare il mercato delno verso un orizzonte più dinamico e inclusivo post pandemia. Con il titolo 'per la' prenderà il via fra nove giorni, il 28 e 29, la dodicesima edizione deldel, la manifestazione realizzata dai consulenti del, che anche quest'anno, in ottemperanza alle disposizioni per far fronte all'emergenza, si svolgerà in modalità online sul sito La pandemia, però, ha dato anche un forte sprint alle tecnologie. Un'accelerazione che ha toccatoverticali e trasversali dei singoli e ha chiesto alle aziende di ...

Advertising

VittorioSgarbi : Per un anno ci hanno fatto fare l'opposto di quello che è giusto. Abbiamo vissuto in uno Stato di Polizia.… - CarloVerdelli : #LeggeZan Ovvero, più diritti a chi ne ha pochi o zero: gay, lesbiche, transessuali. Ma anche disabili, migranti, r… - sole24ore : #Covid, il “report fantasma” dell’#Oms che mette a nudo le falle del sistema Italia - marterover2 : RT @Zippo88lrr: Appena portato un cliente arrivato da Mosca. Parlando del piu e del meno, mi fa: 'quest'anno causa covid mia figlia ha pers… - liberomondo2016 : @Ferdi__Romano @ladyonorato Se cerchi covid, trovi covid. PS. Qui in Italia si fanno almeno 40 cicli, quindi è prob… -