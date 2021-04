Covid India, superati i 15 milioni di contagi (Di lunedì 19 aprile 2021) L’India ha registrato più di 15 milioni di contagi da Covid-19 dall’inizio della pandemia. Lo ha confermato il governo di Nuova Delhi, dando notizia di circa 274mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, un record per quanto riguarda l’aumento delle infezioni su base quotidiana. Il ministero Indiano della Sanità ha comunicato tramite il proprio account su Twitter che rispetto a ieri sono stati segnalati 273.810 casi e 1.619 morti in più, portando il bilancio rispettivamente a 15.061.919 contagi e 178.769 decessi. I casi al momento ‘attivi’ sono attualmente quasi due milioni e lo Stato del Maharashtra, dove si trova Mumbai, si conferma il più colpito dalla nuova ondata di Covid-19, con circa 69mila infezioni e oltre 500 morti nelle ultime 24 ore. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 aprile 2021) L’ha registrato più di 15dida-19 dall’inizio della pandemia. Lo ha confermato il governo di Nuova Delhi, dando notizia di circa 274mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, un record per quanto riguarda l’aumento delle infezioni su base quotidiana. Il ministerono della Sanità ha comunicato tramite il proprio account su Twitter che rispetto a ieri sono stati segnalati 273.810 casi e 1.619 morti in più, portando il bilancio rispettivamente a 15.061.919e 178.769 decessi. I casi al momento ‘attivi’ sono attualmente quasi duee lo Stato del Maharashtra, dove si trova Mumbai, si conferma il più colpito dalla nuova ondata di-19, con circa 69mila infezioni e oltre 500 morti nelle ultime 24 ore. L'articolo ...

Advertising

stanzaselvaggia : Si era parlato di vittoria sul Covid, miracolo indiano, armi segrete e immunità di gregge. Invece l’India rischia d… - NicolaMorra63 : Oltre 170 Premi Nobel ed ex capi di Stato hanno chiesto a Biden di sospendere i brevetti sui vaccini come chiesto d… - fattoquotidiano : Covid, il caso dell’India. Dall’illusione dell’immunità di gregge ai casi di contagi record che ora riguardano anch… - fenice_risorta : Numeri paurosi, ma se facciamo il rapporto con il numero abitanti, sono meni di quelli del governo #conte ?????? - PietroMecarozzi : RT @greenkiesta_lk: La contrazione economica dovuta al Covid non ha fermato la crescita delle energie rinnovabili. La spinta viene soprattu… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid India Covid India, superati i 15 milioni di contagi Record di circa 274mila nuovi casi nelle ultime 24 ore L'India ha registrato più di 15 milioni di contagi da Covid - 19 dall'inizio della pandemia. Lo ha confermato il governo di Nuova Delhi, dando notizia di circa 274mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, un ...

Petrolio, prezzi in calo dopo la recente corsa Ad arrestare il recente rally contribuiscono i timori per l' aumento dei casi di Covid in diversi paesi dell'area pacifica, in particolare in India , che fanno pensare a nuovi possibili rallentamenti ...

Covid, picco di contagi in India secondo Paese più colpito al mondo - Mondo ANSA Nuova Europa Partenza debole a Piazza Affari. Spread poco mosso a 101 punti L'indice Ftse Mib apre la prima seduta della settimana cedendo lo 0,03% a 24.734 punti. L'All-Share apre a 27.026 punti (+0,02%) ...

Covid, in India oltre 15 milioni di contagi Australia-Nuova Zelanda, ripartono i collegamenti. Maduro, liberati e versati 120 milioni di dollari per comprare i vaccini ...

Record di circa 274mila nuovi casi nelle ultime 24 ore L'ha registrato più di 15 milioni di contagi da- 19 dall'inizio della pandemia. Lo ha confermato il governo di Nuova Delhi, dando notizia di circa 274mila nuovi casi nelle ultime 24 ore, un ...Ad arrestare il recente rally contribuiscono i timori per l' aumento dei casi diin diversi paesi dell'area pacifica, in particolare in, che fanno pensare a nuovi possibili rallentamenti ...L'indice Ftse Mib apre la prima seduta della settimana cedendo lo 0,03% a 24.734 punti. L'All-Share apre a 27.026 punti (+0,02%) ...Australia-Nuova Zelanda, ripartono i collegamenti. Maduro, liberati e versati 120 milioni di dollari per comprare i vaccini ...