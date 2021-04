Covid: inchiesta su dati falsi, nuove indagini Procura Palermo (Di lunedì 19 aprile 2021) Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - nuove indagini della Procura di Palermo sui dati falsificati sui numeri di positivi e decessi per il Covid in Sicilia. Il pool guidato dall'aggiunto Sergio Demontis, che coordina l'inchiesta dopo il passaggio da Trapani a Palermo, ha ascoltato altre persone, tra cui dei funzionari dell'Istituto superiore di Sanità. Intanto nei giorni scorsi sono stati liberati i tre indagati, tra cui la dirigente della Sanità, Maria Letizia Di Liberti, che erano stati arrestati e messi ai domiciliari. E i reati contestati sono stati notevolmente ridotti. Ma non si escludono nuovi sviluppi del caso. I domiciliari sono stati revocati, oltre che per Letizia Di Liberti, dirigente della Regione siciliana, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021), 19 apr. (Adnkronos) -delladisuificati sui numeri di positivi e decessi per ilin Sicilia. Il pool guidato dall'aggiunto Sergio Demontis, che coordina l'dopo il passaggio da Trapani a, ha ascoltato altre persone, tra cui dei funzionari dell'Istituto superiore di Sanità. Intanto nei giorni scorsi sono stati liberati i tre indagati, tra cui la dirigente della Sanità, Maria Letizia Di Liberti, che erano stati arrestati e messi ai domiciliari. E i reati contestati sono stati notevolmente ridotti. Ma non si escludono nuovi sviluppi del caso. I domiciliari sono stati revocati, oltre che per Letizia Di Liberti, dirigente della Regione siciliana, ...

Agenzia_Ansa : Inchiesta sulle mascherine, l'ex commissario straordinario per l'emergenza Covid Domenico Arcuri indagato per pecul… - ItaliaViva : Da tempo abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia perché crediamo che le famiglie… - TV7Benevento : Covid: inchiesta su dati falsi, nuove indagini Procura Palermo... - ariolele : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Reddito agli extracomunitari. In migliaia sotto inchiesta • Ma Speranza fu complice nel… - tinas48 : Inchiesta dati falsati sul Covid in Sicilia, indagati tornano liberi, gip: 'Scenario desolante' -