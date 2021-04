Covid | in Lombardia su 18 754 tamponi 1 040 positivi 5 | 5%

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr.(Adnkronos) - Incontinuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-14) e nei reparti (-93). A fronte di 18.754effettuati, sono 1.040 i nuovi(5,5%), mentre i guariti/dimessi sono 7.850. E' quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dalla Regione. Nel dettaglio, ieffettuati ammontano a 18.754, di cui 15.056 molecolari e 3.698 antigenici, per un totale complessivo di 8.975.848. I nuovi casisi attestano a 1.040, di cui 56 'debolmente'. I guariti/dimessi in totale sono 690.708 (+7.850), di cui 4.269 dimessi e 686.439 guariti. I pazienti in terapia intensiva sono 708 (-14), i ricoverati non in terapia intensiva 4.623 (-93). I decessi, in totale complessivo, sono 32.319 (+35).