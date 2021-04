Covid, il tampone fai da te sarà in vendita anche al supermercato (Di lunedì 19 aprile 2021) In vendita anche nei supermercati e autogrill il test rapido per l’autodiagnosi del coronavirus. Ecco quanto costa e come funziona. Molto probabilmente già a partire dal mese di maggio sarà distribuita la vendita del tampone fai da te, un test rapido per l’autodiagnosi del Coronavirus e che sarà distribuito, proprio come le mascherine, anche nei negozi, nei supermercati e negli autogrill. Se finora era infatti stato possibile sottoporsi ad un test rapido di questo tipo recandosi esclusivamente nelle farmacie, molto presto potremmo tranquillamente farlo anche stando seduti sul divano di casa. sarà possibile acquistare il kit nei vari scaffali dei supermercati e in moltissime altre attività commerciali, il test rapido non ha però la ... Leggi su donnaglamour (Di lunedì 19 aprile 2021) Innei supermercati e autogrill il test rapido per l’autodiagnosi del coronavirus. Ecco quanto costa e come funziona. Molto probabilmente già a partire dal mese di maggiodistribuita ladelfai da te, un test rapido per l’autodiagnosi del Coronavirus e chedistribuito, proprio come le mascherine,nei negozi, nei supermercati e negli autogrill. Se finora era infatti stato possibile sottoporsi ad un test rapido di questo tipo recandosi esclusivamente nelle farmacie, molto presto potremmo tranquillamente farlostando seduti sul divano di casa.possibile acquistare il kit nei vari scaffali dei supermercati e in moltissime altre attività commerciali, il test rapido non ha però la ...

