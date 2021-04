Covid, il tampone fai da te arriva nei supermercati e si potrà fare a casa. Come funziona, quanto costa e dove acquistarlo (Di lunedì 19 aprile 2021) Emergenza Covid, il kit per il test rapido sarà in vendita nei supermercati. Ma servirà responsabilità. Covid, il test rapido arriva nei supermercati e sarà in vendita nella prima metà di maggio. Il kit per il tampone sarà quindi in vendita nei supermercati e potrà essere fatto a casa. Ovviamente in caso di esito positivo del test si dovranno osservare i protocolli. Si tratta di un appello alla responsabilità dei singoli individui. Covid, il test rapido in vendita nei supermercati (e non solo) A partire dall’inizio di maggio il test rapito per la ricerca del nuovo coronavirus sarà in vendita nei supermercati e nei negozi che decidono di aderire all’iniziativa. Il ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021) Emergenza, il kit per il test rapido sarà in vendita nei. Ma servirà responsabilità., il test rapidoneie sarà in vendita nella prima metà di maggio. Il kit per ilsarà quindi in vendita neiessere fatto a. Ovviamente in caso di esito positivo del test si dovranno osservare i protocolli. Si tratta di un appello alla responsabilità dei singoli individui., il test rapido in vendita nei(e non solo) A partire dall’inizio di maggio il test rapito per la ricerca del nuovo coronavirus sarà in vendita neie nei negozi che decidono di aderire all’iniziativa. Il ...

