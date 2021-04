Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di lunedì 19 aprile 2021) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 19 aprile, che sale di 8.864 casi e 316 morti. Coronavirus, bilancio del 19 aprile: 8.864 nuovi casi e 316 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 19 aprile 2021) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 19 aprile, che sale di 8.864 casi e 316 morti. Coronavirus, bilancio del 19 aprile: 8.864 nuovi casi e 316 morti in più su Notizie.it.

Servono 2-3 mesi per creare il pass unico per chi è vaccinato, non ha più il Covid o ha fatto un tampone. Si era parlato di vittoria sul Covid, miracolo indiano, armi segrete e immunità di gregge. Invece l'India rischia d… E invece il nuovo "Barometro dell'odio" pubblicato pochi giorni fa da Amnesty International, mostra che la pandemia…

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Vaccini: Gb a 10 milioni di richiami, solo 4 i morti Gb a 10 milioni di richiami, solo 4 i morti - Il Regno Unito supera quota 10 milioni di richiami e 43 milioni di dosi di vaccino anti Covid somministrate e fa registrare un nuovo minimo di morti conteggiati nelle ultime 24 ore censite (solo 4 in tutto il Paese), con meno di 3000 nuovi contagi su oltre 1,6 milioni di test e un numero ...

Otto dimissioni dal San Bartolomeo, vaccinati oltre 17mila spezzini ... nello Spezzino si registrano otto dimissioni al San Bartolomeo e un solo nuovo ingresso al Sant'... I liguri guariti dal Covid - 19 da inizio pandemia sono infine 85.596, 426 dei quali accertati nelle ...

COVID: NUOVO DECRETO, arriva il CERTIFICATO per SPOSTARSI e tante altre novità. I Dettagli iLMeteo.it Covid: a medici Usca Bari nuovi ecografi portatili I medici Usca della Asl di Bari hanno cominciato l'assistenza domiciliare dei pazienti Covid positivi con i nuovi ecografi portatili. (ANSA) ...

Coronavirus, quattro decessi e 67 positivi. Nel Ferrarese altri 107 guariti FERRARA. Quattro decessi, tre ricoveri e 67 nuovi positivi al coronavirus in provincia di Ferrara. Secondo i dati diramati col bollettino di oggi, 19 aprile, ci sono anche 340 persone entrate in isola ...

