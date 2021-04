Covid, il ministro Speranza inaugura Hub vaccini all'università di Teramo (Di lunedì 19 aprile 2021) Teramo - "Quella in Abruzzo è stata una mattinata intensa, c'è il segnale di una comunità che vuole lottare per chiudere questa fase e aprirne una diversa. L'inaugurazione di questo spazio all'interno dell'università dà un messaggio di fiducia a tutto il Paese. E' simbolicamente forte portare la campagna di vaccinazione nell'università, che rappresenta l'idea del futuro". Sono le parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, a Teramo per l'inaugurazione del centro hub vaccinale negli spazi dell'ateneo. "Le misure prese fino ad oggi hanno consentito di piegare lievemente la curva dei contagi e adesso ci deve essere l'impegno di tutti per le prossime settimane. Abbiamo superato 15 milioni di dosi, accelereremo ancora; questo ci consente di guardare ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 19 aprile 2021)- "Quella in Abruzzo è stata una mattinata intensa, c'è il segnale di una comunità che vuole lottare per chiudere questa fase e aprirne una diversa. L'zione di questo spazio all'interno dell'dà un messaggio di fiducia a tutto il Paese. E' simbolicamente forte portare la campagna di vaccinazione nell', che rappresenta l'idea del futuro". Sono le parole deldella Salute, Roberto, aper l'zione del centro hub vaccinale negli spazi dell'ateneo. "Le misure prese fino ad oggi hanno consentito di piegare lievemente la curva dei contagi e adesso ci deve essere l'impegno di tutti per le prossime settimane. Abbiamo superato 15 milioni di dosi, accelereremo ancora; questo ci consente di guardare ...

