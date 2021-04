Covid | i tamponi rapidi verranno venduti al supermercato Ma il problema è l’affidabilità

(Di lunedì 19 aprile 2021) Con l’appropinquarsi del giorno in cui molte attività potranno riaprire, isbarcano anche alad un prezzo incredibile. Getty Immages/Lisa Maree WilliamsIl 26 aprile è alle porte, la data che tanti ristoratori attendono da mesi. Infatti, il giorno immediatamente successivo all’anniversario della Liberazione, milioni di attività ristorative – ritenute attività ad alto rischio contagio – si “libereranno” da alcune restrizioni e potranno ricominciare – limitatamente agli spazi esterni – il servizio al tavolo sia a pranzo sia a cena. Questo significa ritornare a lavorare, a vivere per moltissimi padri e madri di famiglia. A partire dal 26 aprile, con gradualità, ricominceranno ad aprire anche i cinema, le piscine, le palestre. Tuttavia, come è stato più volte ribadito, non sarà un “liberi tutti”. Il numero ...

Coronavirus in Irpinia, sono 73 i positivi di oggi: 8 ad Avellino 18 aprile 2021 L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 519effettuati sono risultate positive al22 persone: - 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; - 2, residenti nel comune di Atripalda; - 4, residenti nel comune di Avellino; - 2, ...a casa da maggio: un test rapido per l'autodiagnosi del virus sarà in commercio a partire dalla prima settimana del prossimo mese. I kit per ifai da te costeranno circa 6 -...Come funziona il tampone fai da te Il test per l’autodiagnosi a casa si effettua tramite un tampone nella regione nasale e dopo circa 15 minuti rileva le eventuali mutazioni del virus attualmente note ...Cagliari, 18 aprile 2021 – Sono 51.543 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale sono ...