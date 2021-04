Covid | Fauci | ' Gli Usa decideranno sul vaccino J&J entro venerdì'

(Di lunedì 19 aprile 2021) Il direttore dell'Istituto nazionale di Malattie infettive degli Stati Uniti, Anthony, ha dichiarato di attendersi una decisione sulla sospensione delJohnson&Johnson. 'Non ...

Il direttore dell'Istituto nazionale di Malattie infettive degli Stati Uniti, Anthony Fauci, ha dichiarato di attendersi una decisione sulla sospensione del vaccino Johnson&Johnson entro venerdì. "Non voglio parlare prima delle autorità, ma immagino che ci sarà una ripresa con alcuni ..." lo ha annunciato il capo della task force contro il Covid Anthony Fauci. L'attacco di Massimo Galli a Mario Draghi sulle riaperture: "Mi duole dirlo, ma il premier non ne ha azzeccata una".