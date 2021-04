Covid, ecco i due farmaci da taschino che potrebbero diventare l’alternativa al vaccino (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono in fase di sperimentazione 3: con il via libera saranno pronti in autunno. Roy Baynes, ad di Merck: “Hanno effetti su pazienti non ospedalizzati”. Di Perri: “Trasformano i sintomi dei Covid in quelli di un raffreddore” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono in fase di sperimentazione 3: con il via libera saranno pronti in autunno. Roy Baynes, ad di Merck: “Hanno effetti su pazienti non ospedalizzati”. Di Perri: “Trasformano i sintomi deiin quelli di un raffreddore”

