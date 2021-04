Covid, Decaro: 'Sacrifici adesso per salvare la ripartenza in estate' (Di lunedì 19 aprile 2021) Antonio Decaro ha chiesto al governo 'un patto per l'estate' per assicurare la ripartenza in estate. 'Accettiamo adesso qualche Sacrificio in più pur di salvare le attività durante la stagione estiva. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) Antonioha chiesto al governo 'un patto per l'' per assicurare lain. 'Accettiamoqualcheo in più pur dile attività durante la stagione estiva. ...

Il sindaco Decaro: 'Ora un patto per riaprire Bari e accogliere i turisti. In estate la città vivrà anche di notte' Se ci fosse una macchina del tempo, il sindaco Antonio Decaro la userebbe per tornare all'estate del 2019. L'ultima prima dell'era pandemica. Quella in cui ...che inizialmente ha sottovalutato il Covid ...

Bari piange l'attore Gianni Colajemma: morto a 62 anni il fondatore del Barium Ci sono artisti la cui carriera è inscindibile dai propri luoghi e a cui questi ultimi resteranno per sempre legati. È il caso di Gianni Colajemma, artista tra i più amati ...

