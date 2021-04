Covid | de Magistris | Passare all’utilizzo massivo degli spazi all’aperto

(Di lunedì 19 aprile 2021) “La situazione sanitaria in Calabria è molto grave. Qui la situazione è molto seria perché c’è una pressione davvero forte sugli ospedali, sulle terapie intensive. E’ vero che c’è un aumento dei contagi, ma la situazione critica è dovuta soprattutto per lo stato di smantellamento dei presidi territoriali di salute pubblica nel corso di questi anni. Adesso si sta avvertendo in tutta la sua criticità”. E’ quanto ha affermato Luigi de, candidato alla presidenza della Regione Calabria, a margine della visita fatta al sindaco di Civita Alessandro Tocci. “Ritengo, e mi fa piacere che il governo stia finalmente cogliendo questo aspetto perché un anno fa io feci, da sindaco di Napoli, molte ordinanze e mi furono anche impugnate e poi il Tar mi ha dato ragione – ha aggiunto -, che dobbiamomolto ...

Advertising

Alfonso0070 : RT @azzurra_radio: Covid: De Magistris, calabresi sanno chi ha distrutto sanità “Chiare responsabilità politica della finta alternanza” htt… - reggiotv : “La situazione drammatica dello stato della sanità pubblica calabrese ai tempi del covid, nonostante gli sforzi… - TelemiaLaTv : Covid:de Magistris, calabresi sanno chi ha distrutto sanità - azzurra_radio : Covid: De Magistris, calabresi sanno chi ha distrutto sanità “Chiare responsabilità politica della finta alternanza” - infoitinterno : Covid, de Magistris: Se De Luca diventa ostacolo lo Stato lo rimuova -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Magistris

... è al secondo mandato e non può più ripresentarsi, esattamente come Luigi Dea Napoli. La ... a causa delle restrizioni dovute al, avrebbe suggerito ai vertici del centrodestra di ...Tra gli altri hanno firmato e condiviso la petizione anche Luigi De, Anna Falcone, Mimmo ... I cittadini calabresi non possono morire die soprattutto non possono morire per indifferenze,...Si va verso un probabile nuovo rinvio dell’ entrata in servizio dei nuovi treni per la linea 1 del Metrò di Napoli. E’ quanto si apprende da fonti dell’ ANM. Lo staff dell’ amministratore unico dell’ ...Dei 57 edifici storici interessati, 38 sono nel Comune di Napoli e 19 sul territorio dei Comuni dell’area metropolitana ...