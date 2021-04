Covid, da oggi negli Usa vaccinazioni aperte a tutti gli adulti (Di lunedì 19 aprile 2021) La campagna di vaccinazione degli Stati uniti apre da oggi la possibilità di vaccinarsi a tutti gli adulti del Paese. Attualmente oltre 131,2 milioni di americani hanno ricevuto almeno una dose, il 50,... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) La campagna di vaccinazione degli Stati uniti apre dala possibilità di vaccinarsi aglidel Paese. Attualmente oltre 131,2 milioni di americani hanno ricevuto almeno una dose, il 50,...

Advertising

luigidimaio : Tra venerdì e oggi, sugli spalti di #ImolaGP, 150 tra medici e infermieri invitati dalla @RegioneER, dell’amico… - Agenzia_Ansa : Da oggi in Israele non è più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, mentre resta la norma per gli spazi a… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Covid, ci si sposterà col certificato: il pass arriverà tra più di un mese - ProntoPCBaveno : RT @BeppeBeppetti: Fuori i secondi. Oggi per Eco di Bergamo. • #aperture #coprifuoco #vignetta #EcodiBergamo #lelecorvi #vaccini #covid #pa… - LinaVadal : RT @MediasetTgcom24: Covid, da oggi negli Usa vaccinazioni aperte a tutti gli adulti #Coronavirus -