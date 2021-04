Covid: cercasi giovani guariti da reinfettare, studio in Gb (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) - giovani sani guariti da Covid-19 verranno riesposti al coronavirus pandemico per capire come il sistema immunitario reagisce a un 'nuovo incontro' con il patogeno. Lo studio partirà questo mese nel Regno Unito, con l'obiettivo di progettare test, terapie e vaccini più efficaci contro l'infezione. Il trial - sostenuto dal Wellcome Trust e coordinato da Helen McSheine dell'università di Oxford - arruolerà fino a 64 volontari di età compresa fra 18 e 30 anni, che trascorreranno 17 giorni di un'unità di quarantena allestita in contesto ospedaliero e saranno sottoposti a numerose analisi, inclusi esami polmonari. La reinfezione deliberata avverrà in un "ambiente sicuro e controllato", riferisce la Bbc online, "sotto stretto controllo medico". I partecipanti verranno esposti al ceppo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Milano, 19 apr. (Adnkronos Salute) -sanida-19 verranno riesposti al coronavirus pandemico per capire come il sistema immunitario reagisce a un 'nuovo incontro' con il patogeno. Lopartirà questo mese nel Regno Unito, con l'obiettivo di progettare test, terapie e vaccini più efficaci contro l'infezione. Il trial - sostenuto dal Wellcome Trust e coordinato da Helen McSheine dell'università di Oxford - arruolerà fino a 64 volontari di età compresa fra 18 e 30 anni, che trascorreranno 17 giorni di un'unità di quarantena allestita in contesto ospedaliero e saranno sottoposti a numerose analisi, inclusi esami polmonari. La reinfezione deliberata avverrà in un "ambiente sicuro e controllato", riferisce la Bbc online, "sotto stretto controllo medico". I partecipanti verranno esposti al ceppo ...

