Covid: cercasi giovani guariti da reinfettare, studio in Gb

Milano, 19 apr. - Giovani sani guariti da Covid-19 verranno riesposti al coronavirus pandemico per capire come il sistema immunitario reagisce a un 'nuovo incontro' con il patogeno. Lo studio

Covid, cercasi giovani guariti da reinfettare: studio in Gb Obiettivo capire come reagisce il sistema immunitario e sviluppare nuovi test, farmaci e vaccini Giovani sani guariti da Covid - 19 verranno riesposti al coronavirus pandemico per capire come il sistema immunitario reagisce a un 'nuovo incontro' con il patogeno. Lo studio partirà questo mese nel Regno Unito, con l'...

