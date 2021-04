Covid Campania | oggi 1 334 contagi e 35 morti | bollettino 19 aprile

(Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 1.334 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi19. Registrati inoltre altri 35. I tamponi molecolari analizzati sono 9.934. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi molecolari analizzati è pari al 13,42%. I nuovi positivi sintomatici sono 523. Nelodierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione sono inseriti 35 nuovi decessi, 29 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 6 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. Il totale dei decessi inda inizio pandemia è 5.987. Sono 1.519 i nuovi guariti; il totale dei guariti è 273.561. Nella Regione sono 150 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 1.536 i pazienti ...

Advertising

folucar : RT @irastadilarsson: RICOVERI 19/04/2021: Sicilia +50 Lazio +48 Toscana +46 E-R +30 Calabria +20 Liguria +12 Puglia +9 Abruzzo +8 Campania… - folucar : RT @irastadilarsson: TERAPIE INTENSIVE 19/04/2021: Campania +4 Sardegna, Toscana +3 Umbria, Veneto +2 Bolzano, E-R, Liguria -1 Lazio -2… - folucar : RT @irastadilarsson: DECEDUTI 19/04/2021: Puglia +46 Lazio +38 Lombardia, Campania +35 Piemonte +33 E-R +32 Toscana +31 Calabria +12 March… - LaTorre1905 : #Covid #Campania, 1334 positivi in ultime 24 ore per ulteriori info clicca qui - Yogaolic : RT @irastadilarsson: DECEDUTI 19/04/2021: Puglia +46 Lazio +38 Lombardia, Campania +35 Piemonte +33 E-R +32 Toscana +31 Calabria +12 March… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Regione Campania

Calano i contagi dain Italia: 8.864 nelle ultime 24 ore, 12.694 i precedenti, ma a fronte di pochi tamponi ... In1.334 casi, in Sicilia 1.123 e in Lombardia 1.040.... sono 8.864 i casiregistrati in Italia nelle ultime 24 ore. Molto meno dei 12.694 di ieri, ... La regione con più casi odierni è la(+1.334), seguita da Sicilia (+1.123), Lombardia (+1.92 del 16/04/2021 del Ministero della Salute e del passaggio della Regione Campania dalla zona rossa ... La visita dovrà avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-covid, indossando la ...Le notizie di oggi 19 aprile sul contagio da SARS-CoV2 - Il bollettino della Protezione Civile Nazionale comunica 44 nuovi positivi nella provincia di Benevento per un totale di 10.489 contagiati da i ...