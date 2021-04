Covid | Bonavitacola Regione | Perplessi per riapertura delle scuole a prescindere

(Di lunedì 19 aprile 2021) “ComeCampania abbiamo sempre avuto una posizione molto prudente e questa improvvisa impennata dellaci lascia un po’”. Lo ha detto il vicepresidente dellaCampania Fulvioa “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1. La, ha sottolineato, “è una materia sulla quale il Governo si è riservato una sua prerogativa normativa e quindi vorremmo evitare contrasti, ne abbiamo spesso e quando possiamo risparmiarcene qualcuno lo facciamo volentieri. Ma con Fedriga abbiamo scritto al ministro perché sosteniamo che bisogna agire in parallelo con il tema del trasporto pubblico. Non si può ...

Advertising

Radio1Rai : RT @1giornodapecora: #ugdp #Bonavitacola isole covid free? Dare priorità al comparto turistico unitamente al criterio dell'età - 1giornodapecora : #ugdp #Bonavitacola isole covid free? Dare priorità al comparto turistico unitamente al criterio dell'età - BizzaroRiccardo : @Drittorovescio_ Caro BONAVITACOLA vogliamo parlare degli aiuti alle aziende che hanno fatturato a causa del COVID… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bonavitacola

... ha chiestospiegando che ci sono centinaia di migliaia di aziende che rischiano il fallimento, rilanciando la proposta di De Luca delle isolefree in vista della stagione estiva. ...Tempo di Lettura: 1 minuto Il vice presidente della Regione Campania, Fulviofa sapere che la richiesta dei commercialisti salernitani di essere vaccinati non sarà ...antii ...StampaIl vice presidente della regione Campania, Fulvio Bonavitacola boccia in diretta – come titola il quotidiano “Le Cronache” – la richiesta dei commercialisti salernitani di essere vaccinati: “Non ...Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia sarà ospite di Paolo Del Debbio a ’Dritto e Rovescio' stasera giovedì 15 aprile in prima serata su Retequattro. Tra i temi affrontati l’ avanzamento della ...