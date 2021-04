Covid, Bonaccini: “Il virus circola ancora, bene prudenza per ripartire” (Di lunedì 19 aprile 2021) "Una certa prudenza, anche rispetto ad alcune richieste in più che c'erano" da parte delle Regioni "io la condivido. Perché non è ancora sparito il virus, circola ancora e quindi un po' di prudenza serve. Vediamo nelle prossime settimane come va. È chiaro che il Paese non può rischiare una pandemia economica e sociale mentre sta provando a sconfiggere quella sanitaria". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021) "Una certa, anche rispetto ad alcune richieste in più che c'erano" da parte delle Regioni "io la condivido. Perché non èsparito ile quindi un po' diserve. Vediamo nelle prossime settimane come va. È chiaro che il Paese non può rischiare una pandemia economica e sociale mentre sta provando a sconfiggere quella sanitaria". L'articolo .

