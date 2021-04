Covid | barbecue al Bosco della Maddalena di Casamicciola Sanzionati in dodici

(Di lunedì 19 aprile 2021) I carabinieri di Ischia hanno sorpreso all’interno deldi12 persone che – insieme ai figli minori – pranzavano all’aria aperta godendosi il sole in un’area pubblica attrezzata. Avevano allestito anche una piccolodove cuocevano grosse fette di carne. Tutti gli adulti sono statiper violazionenormativa: in pochi indossavano la mascherina e le più basilari regole di buon senso non erano rispettate. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

