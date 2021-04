Covid, arriva il tampone fai-da-te: da quando, dove acquistarlo, come funziona e qual è la sua efficacia (Di lunedì 19 aprile 2021) Da maggio in Italia sarà possibile effettuare il tampone rapido da casa, acquistando un apposito kit in vendita nelle farmacie, nei supermercati e nei negozi. Il ministero della Salute lo ha inserito nell’elenco dei dispositivi medici. Tutto quello che bisogna sapere: dove acquistarlo, come funziona e qual è la sua efficacia. Covid, test rapido fai da te: kit in vendita da maggio come riporta il Corriere, a partire dalla prima settimana di maggio sarà possibile acquistare un test rapido, per effettuare il tampone diagnostico per il Coronavirus direttamente da casa. Il kit necessario per questa nuova modalità di verifica avrà un prezzo di 6-8 euro e a venderlo non saranno solamente le ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 aprile 2021) Da maggio in Italia sarà possibile effettuare ilrapido da casa, acquistando un apposito kit in vendita nelle farmacie, nei supermercati e nei negozi. Il ministero della Salute lo ha inserito nell’elenco dei dispositivi medici. Tutto quello che bisogna sapere:è la sua, test rapido fai da te: kit in vendita da maggioriporta il Corriere, a partire dalla prima settimana di maggio sarà possibile acquistare un test rapido, per effettuare ildiagnostico per il Coronavirus direttamente da casa. Il kit necessario per questa nuova modalità di verifica avrà un prezzo di 6-8 euro e a venderlo non saranno solamente le ...

