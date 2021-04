Covid, anche la Svizzera “batte” l’Italia e riapre, via libera persino alle grigliate. Ecco come (Di lunedì 19 aprile 2021) Tra Covid e riaperture, la svolta in Svizzera. Si può tornare nelle palestre e al cinema. Inoltre, semaforo verde per le terrazze di bar e ristoranti. Il tutto a condizioni molto precise. Covid, la Svizzera ridà ossigeno ai ristoranti Le terrazze dei ristoranti e dei bar – che possono aprire dalle 6 alle 23 – bisognerà stare seduti e in massimo quattro persone al tavolo. La mascherina deve essere indossata finché non arrivano le consumazioni. Ci sarà l’obbligo di registrare i dati di contatto di tutti i presenti. I tavoli dovranno inoltre avere una distanza di 1,5 metri, oppure dovrà esserci una parete divisoria. Tornano cinema, teatri e concerti Potranno riaprire i battenti anche cinema, stadi, teatri e locali per concerti. Per le manifestazioni con ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 aprile 2021) Trae riaperture, la svolta in. Si può tornare nelle palestre e al cinema. Inoltre, semaforo verde per le terrazze di bar e ristoranti. Il tutto a condizioni molto precise., laridà ossigeno ai ristoranti Le terrazze dei ristoranti e dei bar – che possono aprire d23 – bisognerà stare seduti e in massimo quattro persone al tavolo. La mascherina deve essere indossata finché non arrivano le consumazioni. Ci sarà l’obbligo di registrare i dati di contatto di tutti i presenti. I tavoli dovranno inoltre avere una distanza di 1,5 metri, oppure dovrà esserci una parete divisoria. Tornano cinema, teatri e concerti Potranno riaprire inticinema, stadi, teatri e locali per concerti. Per le manifestazioni con ...

