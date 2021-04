Covid: ambulanti bloccano centro Cagliari con 70 furgoni (Di lunedì 19 aprile 2021) Settanta camion e furgoncini uno dietro l'altro in via Roma a Cagliari davanti al porto per la protesta sarda di ambulanti e giostrai. E poi un presidio sotto il Consiglio regionale per chiedere ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 aprile 2021) Settanta camion e furgoncini uno dietro l'altro in via Roma adavanti al porto per la protesta sarda die giostrai. E poi un presidio sotto il Consiglio regionale per chiedere ...

Advertising

rep_palermo : Covid, gli ambulanti paralizzano Catania: 'Basta elemosine'. Proteste pure a Caltanissetta [aggiornamento delle 12:… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Covid, a Catania ambulanti in protesta contro le misure anticovid - Affaritaliani : Covid, a Catania ambulanti in protesta contro le misure anticovid - MeridioNews : Covid-19, la protesta degli ambulanti sulla tangenziale Chiuso svincolo di Gravina. Chiesta riapertura mercati - ComunediThiene : Si ricorda che, in zona arancione, il mercato settimanale si svolge alla presenza di tutti gli ambulanti, nel rispe… -