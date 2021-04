Covid, al via il vaccino per gli over 65 della Lombardia: come prenotarsi (Di lunedì 19 aprile 2021) In Lombardia anche la fascia degli over 65 può prenotare il vaccino anti Covid: la piattaforma informatica dedicata è quella di Poste italiane. Credit: Ian Hitchcock/QLD Health via Getty ImagesA partire da oggi, lunedì 19 aprile, gli over 65 della Lombardia potranno prenotare la somministrazione del vaccino anti Covid. La novità era stata annunciata pochi giorni fa dal presidente della Regione, Attilio Fontana. “Potrò mettermi in lista anche io”, aveva sottolineato durante la visita all’Hub allestito presso la Fabbrica a Vapore di Milano. Ad oggi la Lombardia ha superato le 2 milioni di inoculazioni: la media registrata è di 50mila somministrazioni al giorno. La vicepresidente e ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021) Inanche la fascia degli65 può prenotare ilanti: la piattaforma informatica dedicata è quella di Poste italiane. Credit: Ian Hitchcock/QLD Health via Getty ImagesA partire da oggi, lunedì 19 aprile, gli65potranno prenotare la somministrazione delanti. La novità era stata annunciata pochi giorni fa dal presidenteRegione, Attilio Fontana. “Potrò mettermi in lista anche io”, aveva sottolineato durante la visita all’Hub allestito presso la Fabbrica a Vapore di Milano. Ad oggi laha superato le 2 milioni di inoculazioni: la media registrata è di 50mila somministrazioni al giorno. La vicepresidente e ...

