Covid: accordo Austria con Fondo russo per acquisto 1 mln di dosi di Sputnik (Di lunedì 19 aprile 2021) Vienna, 19 apr. (Adnkronos) – L’Austria acquisterà un milioni di dosi del vaccino russo Sputnik, ha reso noto il Cancelliere Sebatian Kurz in una dichiarazione citata dall’agenzia russa Tass. L’impiego del vaccino inizierà solo dopo l’approvazione dell’Ema. “Auspichiamo che l’autorizzazione arrivi velocemente perché ogni vaccino in più ci aiuta a salvare vite, salvare posti di lavoro e tornare alla vita normale il prima possibile”, ha dichiarato Kurz. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 aprile 2021) Vienna, 19 apr. (Adnkronos) – L’acquisterà un milioni didel vaccino, ha reso noto il Cancelliere Sebatian Kurz in una dichiarazione citata dall’agenzia russa Tass. L’impiego del vaccino inizierà solo dopo l’approvazione dell’Ema. “Auspichiamo che l’autorizzazione arrivi velocemente perché ogni vaccino in più ci aiuta a salvare vite, salvare posti di lavoro e tornare alla vita normale il prima possibile”, ha dichiarato Kurz. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

fanpage : 'Si governa l'emergenza con dati incompleti'. La nostra intervista a @marcocappato - TV7Benevento : Covid: accordo Austria con Fondo russo per acquisto 1 mln di dosi di Sputnik... - jmorat : @FabRavezzani Non sono d’accordo, certamente il COVID ha impattato a livello importante, meno certi errori di gesti… - infoitinterno : Palermo – Covid: accordo Regione-Atenei per altri operatori nella vaccinazione - BasicLifeSupp : Vaccini Covid dal medico di base. Snami e Smi non firmano l’accordo: “Questione organizzativa, non economica” -