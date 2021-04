Covid a scuola: sindaco ordina la chiusura fino al 30 aprile nel Napoletano (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il primo cittadino del comune di Marigliano, Giuseppe Jossa ha ordinato la chiusura tutte le scuole comunali, sia pubbliche che private, di ogni ordine e grado, fino al 30 aprile. “L’ho fatto – ha detto il primo cittadino – perchè me lo ha chiesto l’ASL 3 Sud. Io capisco le difficoltà organizzative, sia dei genitori che dei ragazzi, ma noi dobbiamo essere prudenti perchè il virus c’è, è sempre in mezzo a noi. Anche i miei stessi figli soffrono per questa situazione. Nella nostra città i controlli sono già molto attivi ma li potenzieremo. Dobbiamo essere prudenti e cauti, assolutamente non ci dobbiamo assembrare. Purtroppo di persone che non rispettano le regole ce ne sono e ce ne saranno sempre. Dobbiamo fare il possibile per uscire da quest’incubo, nella speranza che la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il primo cittadino del comune di Marigliano, Giuseppe Jossa hato latutte le scuole comunali, sia pubbliche che private, di ogni ordine e grado,al 30. “L’ho fatto – ha detto il primo cittadino – perchè me lo ha chiesto l’ASL 3 Sud. Io capisco le difficoltà organizzative, sia dei genitori che dei ragazzi, ma noi dobbiamo essere prudenti perchè il virus c’è, è sempre in mezzo a noi. Anche i miei stessi figli soffrono per questa situazione. Nella nostra città i controlli sono già molto attivi ma li potenzieremo. Dobbiamo essere prudenti e cauti, assolutamente non ci dobbiamo assembrare. Purtroppo di persone che non rispettano le regole ce ne sono e ce ne saranno sempre. Dobbiamo fare il possibile per uscire da quest’incubo, nella speranza che la ...

