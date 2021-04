Covid, 90% docenti passa più ore al giorno connesso e mantiene rapporti con gli alunni ma il futuro è incerto. Indagine (Di lunedì 19 aprile 2021) L'Istituto comprensivo "P. Carmine" di Cannobio, Cannero Riviera e Valle Cannobina, dirigente scolastica Anna Grazia Pieragostini, ha condotto un'Indagine sulle ripercussioni del lockdown e della pandemia sugli studenti e sulle famiglie. Lo studio è stato esteso ai docenti per valutare le ricadute della pandemia sul loro benessere psico-fisico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 19 aprile 2021) L'Istituto comprensivo "P. Carmine" di Cannobio, Cannero Riviera e Valle Cannobina, dirigente scolastica Anna Grazia Pieragostini, ha condotto un'sulle ripercussioni del lockdown e della pandemia sugli studenti e sulle famiglie. Lo studio è stato esteso aiper valutare le ricadute della pandemia sul loro benessere psico-fisico. L'articolo .

Advertising

giu_alessi : RT @orizzontescuola: Covid, 90% docenti passa più ore al giorno connesso e mantiene rapporti con gli alunni ma il futuro è incerto. Indagin… - orizzontescuola : Covid, 90% docenti passa più ore al giorno connesso e mantiene rapporti con gli alunni ma il futuro è incerto. Inda… - marilenagasbar1 : RT @Lucilla93730473: @MinervaMcGrani1 @a_meluzzi E non consigliavano neppure un antibiotico, quando invece si sa che le polmoniti virali ne… - a_meluzzi : RT @Lucilla93730473: @MinervaMcGrani1 @a_meluzzi E non consigliavano neppure un antibiotico, quando invece si sa che le polmoniti virali ne… - FootballAndDre1 : Per il 90 % ha ragione. Si perde all'ultimo, non considerando anche il covid... -