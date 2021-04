Covid, 8.864 nuovi contagi e 316 morti. Tasso di positività al 6% (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Sono 8.864 i nuovi casi di contagi da Covid nelle 24 ore precedenti. Le persone decedute nello stesso lasso di tempo sono state 316. I tamponi effettuati 146.728. Ieri i nuovi casi erano stati 12.694, ma con oltre 80mila tamponi in più. Ieri il tasso di positività era stato del 5,5%, oggi è del 6%. Calano ancora le terapie intensive che sono 94 in meno, a fronte di 141 ingressi del giorno. Il totale si attesta a 3.244. Così il bollettino quotidiano del Dipartimento di Protezione Civile e ministero della Salute. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – Sono 8.864 i nuovi casi di contagi da Covid nelle 24 ore precedenti. Le persone decedute nello stesso lasso di tempo sono state 316. I tamponi effettuati 146.728. Ieri i nuovi casi erano stati 12.694, ma con oltre 80mila tamponi in più. Ieri il tasso di positività era stato del 5,5%, oggi è del 6%. Calano ancora le terapie intensive che sono 94 in meno, a fronte di 141 ingressi del giorno. Il totale si attesta a 3.244. Così il bollettino quotidiano del Dipartimento di Protezione Civile e ministero della Salute.

