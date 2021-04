Covid | 8 864 nuovi casi e 316 morti | il bollettino del 19 aprile 2021

(Di lunedì 19 aprile 2021)Italia,oggi 19, contagi, guariti Ultime 24 ore: 8.864 Decessi: 316 Tamponi effettuati: 146.728 Terapie intensive: -67 I numeri della pandemia Attualmente positivi: 493.489totali: 3.878.994 Decessi: 117.243 Guariti: 3.268.262 In Italia oggi, lunedì 19, si registrano 8.864positivi e 316. Ieri c’erano stati 12.694e 251. In totale sono stati effettuati 146.728 tamponi (ieri erano stati 230.116). L’indice di positività è al 6%, rispetto al 5,51 per cento di ieri. Le persone attualmente positive alsono 493.489 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid 864

Sono 8.i nuovi casi di coronavirus in Italia . Sale così ad almeno 3.878.994 il numero di persone che ...o dimesse sono complessivamente 3.268.262 e 19.669 quelle uscite oggi dall'incubo. Gli ...Sono 146.728 i tamponi totali fatti nelle ultime 24 ore, come segnalato nel monitoraggio quotidiano del ministero della Salute. Da oggi sono quasi 7 milioni gli studenti italiani in classe, ma l'...Sono 8.864 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.694. Sono invece 316 le vittime in un giorno (ieri 251).Il bollettino coronavirus di lunedì 19 aprile aggiornato regione per regione: ecco la situazione su contagi, morti e guariti ...