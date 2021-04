Cottarelli: “Superlega risultato del doping finanziario, non va bene” (Di lunedì 19 aprile 2021) La Superlega voluta da 12 club fondatori, che diventeranno 15 per poi allargare la platea a 20, è stata voluta essenzialmente per un motivo: fare soldi Non è un caso che chi ha avuto l’idea di mettere in piedi la Superlega di calcio risulti anche tra i club più indebitati d’Europa. Sulla questione interviene anche Carlo Cottarelli direttore Osservatorio Conti Pubblici Italiani che dice: Si tratta di una lega elitaria con club che si sono messi d’accordo tra di loro con 15 squadre fisse e poi a turno entrano le altre. Mi ricorda il periodo precedente alla Rivoluzione francese in cui c’erano alcuni che per nascita erano esclusi. È un concetto talmente vecchio che non posso accettarlo. Se fosse stato adottato anni fa adesso staremmo disputando la Serie A con la Pro Vercelli invece che la Roma, per dire. Il fatto che ci sia J P Morgan alle ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 19 aprile 2021) Lavoluta da 12 club fondatori, che diventeranno 15 per poi allargare la platea a 20, è stata voluta essenzialmente per un motivo: fare soldi Non è un caso che chi ha avuto l’idea di mettere in piedi ladi calcio risulti anche tra i club più indebitati d’Europa. Sulla questione interviene anche Carlodirettore Osservatorio Conti Pubblici Italiani che dice: Si tratta di una lega elitaria con club che si sono messi d’accordo tra di loro con 15 squadre fisse e poi a turno entrano le altre. Mi ricorda il periodo precedente alla Rivoluzione francese in cui c’erano alcuni che per nascita erano esclusi. È un concetto talmente vecchio che non posso accettarlo. Se fosse stato adottato anni fa adesso staremmo disputando la Serie A con la Pro Vercelli invece che la Roma, per dire. Il fatto che ci sia J P Morgan alle ...

