Costantino Della Gherardesca svela cosa pensa dei vip gay che non fanno coming out

Costantino Della Gherardesca (insieme a Leo Gullotta, Leopoldo Mastelloni, Fabio Canino e Mauro Coruzzi) è stato fra i primi a fare coming out in tv e – intervistato da Francesco Canino per Il Fatto Quotidiano – ha ricordato quel periodo sottolineando come non sia stata una scelta ponderata. "Scelta ponderata? No, affatto, fu totalmente spontaneo. Nel 2001 ero ospite in un programma di Chiambretti per parlare di artisti anarchici e Piero mi domandò: «Scusi, ma lei da che sponda sta?». Io risposi: «Sono omosessuale» All'inizio sì, mi ha penalizzato. Ma poi mi ha dato la tenacia per combattere. Incontravo dei funzionari televisivi che mi giudicavano con una provincialità assoluta. A me è sempre e solo importato fare bene il mio lavoro e gli show che mi sono stati affidati. E un programma fatto bene per me è un programma ...

