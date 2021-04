Cos’è la Superlega, la competizione che ha rivoluzionato il calcio (Di lunedì 19 aprile 2021) Cos’è la Superlega di calcio, chi sono i club fondatori, come è strutturata la competizione e quando si gioca. È nata ufficialmente, tra le polemiche che hanno interessato anche leader politici di primissimo piano, la Superlega di calcio, la nuova competizione europea creata dai club più blasonati del continente. È nata la Superlega di calcio: i club fondatori “Dodici prestigiosi club europei hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai club fondatori. Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham hanno aderito in ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021)ladi, chi sono i club fondatori, come è strutturata lae quando si gioca. È nata ufficialmente, tra le polemiche che hanno interessato anche leader politici di primissimo piano, ladi, la nuovaeuropea creata dai club più blasonati del continente. È nata ladi: i club fondatori “Dodici prestigiosi club europei hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuovacalcistica infrasettimanale, la Super League, governata dai club fondatori. Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcellona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham hanno aderito in ...

