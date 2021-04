Corrado Augias nella bufera, durissimo attacco “inadeguato e offensivo …” (Di lunedì 19 aprile 2021) Sabato 17 aprile è andata in onda su Rai Tre una nuova puntata del format “Città segrete” condotta da Corrado Augias nel corso della quale il presentatore ha condotto i telespettatori in un viaggio virtuale all’interno di una Napoli segreta. Un viaggio che però non è piaciuto al coordinatore di Forza Italia in Campania ovvero Domenico De Siano il quale attraverso la sua pagina Facebook è intervenuto esprimendo delle dure parole. Domenico De Siano contro il programma di Augias In seguito alla messa in onda della nuova puntata di “Città segrete” su Rai 3 il coordinatore campano di Forza Italia ovvero Domenico De Siano ha deciso di intervenire denunciando sui social il danno d’immagine subito dal capoluogo partenopeo. Nel corso della puntata in questione ha avuto luogo una narrazione tra luoghi, personaggi e vicende legate alla ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 19 aprile 2021) Sabato 17 aprile è andata in onda su Rai Tre una nuova puntata del format “Città segrete” condotta danel corso della quale il presentatore ha condotto i telespettatori in un viaggio virtuale all’interno di una Napoli segreta. Un viaggio che però non è piaciuto al coordinatore di Forza Italia in Campania ovvero Domenico De Siano il quale attraverso la sua pagina Facebook è intervenuto esprimendo delle dure parole. Domenico De Siano contro il programma diIn seguito alla messa in onda della nuova puntata di “Città segrete” su Rai 3 il coordinatore campano di Forza Italia ovvero Domenico De Siano ha deciso di intervenire denunciando sui social il danno d’immagine subito dal capoluogo partenopeo. Nel corso della puntata in questione ha avuto luogo una narrazione tra luoghi, personaggi e vicende legate alla ...

carlaruocco1 : Prendiamo coscienza del fatto che per Corrado #Augias la famiglia #Cutolo è più importante di personaggi come Feder… - persemprecalcio : ?? I contenuti della trasmissione 'Città Segrete', presentata da Corrado #Augias, su #Napoli e #Maradona, hanno sol… - labatwitt : Ma @Corrado_Augias a #CittaSegrete #Firenze ha parlato della P2 e della Banda della Magliana? e di #Roma che ha Maf… - Mario65155163 : @QuanteStorieRai Premetto di avere molta stima per il conduttore Zanchini e comunque... almeno oggi non saremo cost… - caterino_teresa : RT @carlaruocco1: Prendiamo coscienza del fatto che per Corrado #Augias la famiglia #Cutolo è più importante di personaggi come Federico De… -