Coronavirus, scene di vita ordinaria a Tel Aviv: in Israele all’aperto tutti senza mascherina – Il video (Di lunedì 19 aprile 2021) Israele torna a (ri)vivere ore di normalità. Da Tel Aviv arrivano immagini di persone che si godono una passeggiata al sole, in città o al mare, di ragazzi in gruppo che si divertono, tutti senza indossare la mascherina contro il Coronavirus. L’obbligo di utilizzarla è rimasto solo per la permanenza nei luoghi chiusi. Nel Paese, le restrizioni anti-Covid sono state allentate grazie all’andamento della campagna vaccinale, che ha registrato la somministrazione di due dosi per il 57 per cento della popolazione. video: Ansa Leggi anche: Coronavirus, ultime notizie – Da oggi in Israele senza mascherina all’aperto. La Francia vuole imporre 10 giorni di quarantena a chi arriva ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 aprile 2021)torna a (ri)vivere ore di normalità. Da Telarrivano immagini di persone che si godono una passeggiata al sole, in città o al mare, di ragazzi in gruppo che si divertono,indossare lacontro il. L’obbligo di utilizzarla è rimasto solo per la permanenza nei luoghi chiusi. Nel Paese, le restrizioni anti-Covid sono state allentate grazie all’andamento della campagna vaccinale, che ha registrato la somministrazione di due dosi per il 57 per cento della popolazione.: Ansa Leggi anche:, ultime notizie – Da oggi in. La Francia vuole imporre 10 giorni di quarantena a chi arriva ...

Advertising

robertaguarducc : RT @Valentina11032: Scene orribili nella chiesa di Grace Life in Canada oggi con 200 agenti di polizia in maschere antigas, elicotteri che… - BoopLucy : RT @Valentina11032: Scene orribili nella chiesa di Grace Life in Canada oggi con 200 agenti di polizia in maschere antigas, elicotteri che… - Giulia08390249 : RT @Valentina11032: Scene orribili nella chiesa di Grace Life in Canada oggi con 200 agenti di polizia in maschere antigas, elicotteri che… - caterinacorda1 : RT @Valentina11032: Scene orribili nella chiesa di Grace Life in Canada oggi con 200 agenti di polizia in maschere antigas, elicotteri che… - MaMaurizi9 : RT @Valentina11032: Scene orribili nella chiesa di Grace Life in Canada oggi con 200 agenti di polizia in maschere antigas, elicotteri che… -