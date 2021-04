Coronavirus: oggi in Abruzzo 97 nuovi contagi e 434 guariti (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 97 i positivi al Covid 19 registrati oggi in Abruzzo, su quasi 7mila test effettuati (2.092 tamponi molecolari e 910 antigenici): il tasso di positività è del 3,2%. I guariti sono invece 434. ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 97 i positivi al Covid 19 registratiin, su quasi 7mila test effettuati (2.092 tamponi molecolari e 910 antigenici): il tasso di positività è del 3,2%. Isono invece 434. ...

