Coronavirus | oggi altri 2 morti e 5 ricoveri al GOM di Reggio Calabria | il bollettino dell’ospedale

Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 122 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 5 sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. "Bianchi Melacrino Morelli" di Reggio Calabria comunica che, nella giornata di oggi, si sono registrati due decessi, di cui uno in Terapia Intensiva. Si tratta di due uomini di 56 e 74 anni, entrambi affetti da severe patologie concomitanti all'infezione da COVID-19. La Direzione esprime sentite condoglianze ai familiari delle vittime a nome di tutto l'ospedale. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 19.219 (300 nella giornata di ieri). Di queste, 13.313 sono prime dosi, 5.906 sono, invece, seconde

