Coronavirus, oggi al GOM di Reggio Calabria morte due anziani con gravi malattie pregresse: il bollettino dell’ospedale (Di lunedì 19 aprile 2021) Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 176 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 9 sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che, nella giornata di oggi, si sono registrati due decessi. Si tratta di due donne di 88 e 79 anni, entrambe affette da altre patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime sincere condoglianze ai familiari delle vittime a nome di tutto l’ospedale. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 18.919 (455 nella giornata di ieri). Di queste, 13.015 sono prime dosi, 5.904 sono, invece, seconde dosi. Il dato è aggiornato a ieri. ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021): nelle ultime ventiquattro ore al GOM disono stati 176 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 9 sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che, nella giornata di, si sono registrati due decessi. Si tratta di due donne di 88 e 79 anni, entrambe affette da altre patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime sincere condoglianze ai familiari delle vittime a nome di tutto l’ospedale. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 18.919 (455 nella giornata di ieri). Di queste, 13.015 sono prime dosi, 5.904 sono, invece, seconde dosi. Il dato è aggiornato a ieri. ...

Advertising

Open_gol : Non credono alle bare portate via dall'Esercito, alla pericolosità del virus, ai tamponi e ai vaccini E oggi si so… - Corriere : In Italia 12.694 nuovi casi e 251 morti. Tasso di positività al 5,5 - eziomauro : Coronavirus, il bollettino di oggi 18 aprile: 12,694 nuovi casi e 251 morti - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Sono 12.694 i contagi da #coronavirus in Italia oggi. Da ieri, registrati altri 251 morti. Sono 230.116 i tamponi effett… - Caffe_Graziella : RT @Patty66509580: #RischioCalcolato ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 15.370 contagiati • 310 morti • 16.484 guariti -26 terapie in… -