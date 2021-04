Coronavirus, la metà degli americani ha ricevuto almeno una dose di vaccino. In Perù record di morti e contagi dopo le elezioni (Di lunedì 19 aprile 2021) USA EPA/CJ GUNTHERIl 32% della popolazione è pienamente immunizzato Negli Stati Uniti la campagna vaccinale prosegue a ritmi serrati. A oggi, oltre la metà degli adulti americani ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Coronavirus, stando ai dati ufficiali dell’agenzia federale statunitense per la protezione della salute (Centers for Disease Control and Prevention). Il 50,4% delle persone con un’età superiore ai 18 anni è parzialmente immunizzato e il 32% ha fatto anche il richiamo, dunque è interamente vaccinato e protetto contro Il Covid, una cifra che sale al 65,9% per gli over 65. In totale oltre 131,2 milioni di americani hanno ricevuto almeno una somministrazione di ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 aprile 2021) USA EPA/CJ GUNTHERIl 32% della popolazione è pienamente immunizzato Negli Stati Uniti la campagna vaccinale prosegue a ritmi serrati. A oggi, oltre laadultihaunadicontro il, stando ai dati ufficiali dell’agenzia federale statunitense per la protezione della salute (Centers for Disease Control and Prevention). Il 50,4% delle persone con un’età superiore ai 18 anni è parzialmente immunizzato e il 32% ha fatto anche il richiamo, dunque è interamente vaccinato e protetto contro Il Covid, una cifra che sale al 65,9% per gli over 65. In totale oltre 131,2 milioni dihannouna somministrazione di ...

