Coronavirus Italia oggi: contagi del 19 aprile. Tutti i dati Covid del bollettino (Di lunedì 19 aprile 2021) bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia . Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su contagi Covid, attualmente positivi, morti, guariti e terapie ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021)sull'epidemia dain. Si attendono nel pomeriggio gli aggiornamenti del ministero della Salute su, attualmente positivi, morti, guariti e terapie ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 16.974 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del min… - fattoquotidiano : #ULTIMORA / COVID / I DATI IN ITALIA Tornano a salire le terapie intensive nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati - Corriere : La Cina ha ammesso per la prima volta la scarsa efficacia dei suoi vaccini contro il Covid-19 - Lux97335459 : RT @LaNotiziaTweet: 19 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia. I nuovi casi Covid-19 in Basilicata, Toscana, Marche,… - UnioneSarda : #Coronavirus #Italia - #Crisanti: 'Numeri non giustificano le riaperture. Quanti morti siamo disposti a tollerare?' -