Coronavirus Italia | dati di oggi 20 aprile 2021

(Di martedì 20 aprile 2021) Il Governo, per ora, non sembra voler spostare in avanti l’orario del coprifuoco. Arrivate inoltre 400mila dosi di vaccino Moderna Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenzain, martedì 20andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti suiforniti dal Dipartimento di Protezione Civile. Dal 26tornerà la zona gialla e le scuole riapriranno completamente in presenza nelle zone gialle e arancione. A partire dalla stessa data riprenderanno anche gli sport all’aperto, incluso il calcetto, dal primo maggio in zona gialla si tornerà negli stadi con una capienza massima di mille persone. Stesse regole per i concerti. Dal 15 maggio riapriranno anche le piscine ...