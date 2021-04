Coronavirus in Sicilia: 25 mila le dosi di AstraZeneca somministrate negli ultimi tre giorni (Di lunedì 19 aprile 2021) Foto di Daniel Dal Zennaro / Ansa Coronavirus in Sicilia: l’accelerazione della campagna di vaccinazione è frutto dell’iniziativa “Open weekend” voluta dal governo di Nello Musumeci Sono già 25 mila le dosi di AstraZeneca somministrate in Sicilia negli ultimi tre giorni. L’accelerazione della campagna di vaccinazione è frutto dell’iniziativa “Open weekend” voluta dal governo di Nello Musumeci, con la quale è stata data la possibilità agli ultra sessantenni di potersi immunizzare, con il siero anglo-svedese prodotto a Oxford, anche senza prenotazione. Un’impennata che ha portato l’Isola dallo scorso 27 dicembre a oltre un milione e centomila dosi già iniettate. Il dato dei 25 ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Foto di Daniel Dal Zennaro / Ansain: l’accelerazione della campagna di vaccinazione è frutto dell’iniziativa “Open weekend” voluta dal governo di Nello Musumeci Sono già 25lediintre. L’accelerazione della campagna di vaccinazione è frutto dell’iniziativa “Open weekend” voluta dal governo di Nello Musumeci, con la quale è stata data la possibilità agli ultra sessantenni di potersi immunizzare, con il siero anglo-svedese prodotto a Oxford, anche senza prenotazione. Un’impennata che ha portato l’Isola dallo scorso 27 dicembre a oltre un milione e centogià iniettate. Il dato dei 25 ...

