Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 19 aprile: 8.864 nuovi casi e 316 morti (Di lunedì 19 aprile 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di lunedì 19 aprile. Gli attuali positivi totali sono meno di 500 mila, come l’11 marzo. Il tasso di positività è 6% (ieri 5,5%) con 146.728 tamponi Leggi su corriere (Di lunedì 19 aprile 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di lunedì 19. Gli attuali positivi totali sono meno di 500 mila, come l’11 marzo. Il tasso di positività è 6% (ieri 5,5%) con 146.728 tamponi

