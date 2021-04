Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di lunedì 19 aprile 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 aprile Ritornano sotto quota 10mila i contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 8.864 su quasi 147mila tamponi. Tasso di positività che sale leggermente e si assesta al 6%. Ritornano a salire i morti (316) e i ricoveri ordinari, mentre diminuiscono sia gli ingressi in terapia intensiva (141) che le persone in rianimazione. La Campania (+1.334) è la ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 19 aprile 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildel 19 aprile Ritornano sotto quota 10mila i contagi in. Nelle24 ore i nuovi casi sono stati 8.864 su quasi 147mila tamponi. Tasso di positività che sale leggermente e si assesta al 6%. Ritornano a salire i morti (316) e i ricoveri ordinari, mentre diminuiscono sia gli ingressi in terapia intensiva (141) che le persone in rianimazione. La Campania (+1.334) è la ...

