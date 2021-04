Coronavirus in Italia, il bollettino del 19 aprile: 8.864 nuovi casi, i morti sono 316 (Di lunedì 19 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 8.864 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 12.694. I tamponi effettuati sono 146.728, contro i 230.116 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 6% (ieri era al 5,5%). sono 316 i morti, 67 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 19 aprile (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Leggi su tg24.sky (Di lunedì 19 aprile 2021) Nelle ultime 24 orestati 8.864 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 12.694. I tamponi effettuati146.728, contro i 230.116 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 6% (ieri era al 5,5%).316 i, 67 i pazienti in meno in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 19(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

