Coronavirus, in Italia 8.864 nuovi casi con 146.728 tamponi e 316 morti (Di lunedì 19 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati 8.864 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 146.728 tamponi effettuati (domenica i contagi erano stati 12.694 con 230.116 test). Il tasso di positività ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 aprile 2021) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati 8.864dia fronte di 146.728effettuati (domenica i contagi erano stati 12.694 con 230.116 test). Il tasso di positività ...

Advertising

rtl1025 : ?? Oggi sono 8.864 i nuovi casi di #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Le #vittime sono invece 316. Il Tasso di #positività è al 6% - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 16.974 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del min… - fattoquotidiano : #ULTIMORA / COVID / I DATI IN ITALIA Tornano a salire le terapie intensive nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati - SaggioYogurt : - carmelomusicsax : RT @LaNotiziaTweet: 19 aprile, il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia: 8.864 contagiati, 316 morti e 19.669 guariti -