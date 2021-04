Coronavirus in Campania | i dati del 18 aprile | 1 334 nuovi positivi e 1 519 guariti

Advertising

vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino di oggi. La situazione in #Campania - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 316 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 117.243: Sale a 3.017.715 morti nel Mondo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 1.334 positivi su 9.934 tamponi e 1.519 guariti nelle ultime 24 ore, 35 morti di cui 29… - fisco24_info : Coronavirus Italia: oggi altri 8.864 casi e 316 vittime: Lazio, D'Amato (Salute): 950 casi, sotto i 1.000 dopo quas… - susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 1.334 positivi su 9.934 tamponi e 1.519 guariti nelle ultime 24 ore, 35 morti di cui 29… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

... dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al, compresi guariti e ... 32.319 in Lombardia 11.111 in Veneto 5.987 in12.640 in Emilia - Romagna 10.960 in Piemonte 7.Secondo i dati dell'Unità di crisi della Regionesono 523 i sintomatici e, come accade ... In Toscana 771 nuovi casi e 31 decessi Sono 217.349 i casi di positività alin Toscana, ...19 APR - Sono 8.864 (rispetto ai 12.694 di ieri) i nuovi casi registrati oggi dal monitoraggio quotidiano del Ministero della Salute che porta il totale dei casi dall’inizio del ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 19 aprile. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 8.864 (12.694) per complessivi ...