Coronavirus, in Calabria disposte 4 nuove "zone rosse" a Delianuova, Tortora, Mandatoriccio e San Sosti [ORDINANZA e DETTAGLI] (Di lunedì 19 aprile 2021) La nuova ORDINANZA del presidente della Regione Calabria, Spirlì riguarda Mandatoriccio, Tortora, San Sosti e Delianuova. Misure in vigore dal 20 al 30 aprile Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ha firmato, nell'ambito delle misure di contrasto al Covid-19, l'ORDINANZA n. 27, che dispone l'istituzione di "zone rosse" nei Comuni di Mandatoriccio, Tortora e San Sosti (provincia di Cosenza) e Delianuova (Reggio Calabria). L'ORDINANZA entra in vigore dalle ore 5 del 20 aprile 2021 a tutto il 30 aprile 2021. LE MOTIVAZIONI "Considerato che l'analisi dei dati cumulativi a livello regionale evidenzia, negli ultimi sette giorni, ...

