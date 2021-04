Coronavirus, il bollettino di oggi 19 aprile: i nuovi casi Covid e le regioni che 'vedono' la zona gialla (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia nel bollettino del ministero della Salute di oggi lunedì 19 aprile 2021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ... Leggi su today (Di lunedì 19 aprile 2021) Gli aggiornamenti sull'emergenzain Italia neldel ministero della Salute dilunedì 192021. I, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: ...

Advertising

NicolaMorra63 : E prima c'era #Arcuri, ed ora c'è #Figliuolo, ma sempre al rallentatore si va, soprattutto in alcune regioni... - toscanatoday : COVID TOSCANA - 771 nuovi casi - assisinews : I dati in tutta la regione e nei quattro comuni del comprensorio - Lux97335459 : RT @LaNotiziaTweet: 19 aprile 2021: il bollettino sul coronavirus di oggi in Italia. I nuovi casi Covid-19 in Basilicata, Toscana, Marche,… - qn_lanazione : Coronavirus Toscana oggi: contagi del 19 aprile. Tutti i dati Covid del bollettino -